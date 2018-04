Lkw erfasst Fußgänger: A9 zwischen Münchberg und Hof komplett gesperrt

Nach einem schweren Unfall ist die A9 im Kreis Hof komplett gesperrt. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, wurde ein Fußgänger in Fahrtrichtung Berlin von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.Der Unfall ereignete sich bei der Gemeinde Konradsreuth auf Höhe Ahornberg. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.Die Umstände des Unfalls sind noch völlig unklar. Weitere Informationen folgen in Kürze.