Konradsreuth vor 19 Minuten

Autounfall

Kontrolle verloren: Autofahrerin (22) überschlägt sich in Oberfranken mit ihrem Fahrzeug

Eine 22-jährige Autofahrerin kam am Sonntag bei Konradsreuth von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Wagen. Der Rettungsdienst musste die junge Frau in ein Krankenhaus bringen. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.