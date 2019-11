Erstmeldung: In Hof kam es am Freitagmittag (22. November) zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren zwei Lkw, das berichtet die Polizei in einer Erstmeldung.

Hof: Größere Mengen Diesel ausgelaufen - Kreuzung blockiert

Offenbar sind größere Mengen Diesel ausgelaufen. Auch die Kreuzung zwischen der Kulmbacher und der Meisfelder Straße wurde dadurch blockiert.