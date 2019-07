Lebensgefährliche Kopf- und Gesichtsverletzungen hat sich am Dienstagabend ein 20-jähriger Mann aus Helmbrechts zugezogen, nachdem er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad im Umfeld des Hofer Volksfestes gestürzt ist. Sein 24-jähriger Begleiter behinderte im Anschluss daran die Rettungskräfte und griff Polizeibeamte an, wie die Polizei mitteilt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Erst vor kurzem hat ein 21-Jähriger in Hof Rettungskräfte angegriffen, die ihm helfen wollten.

Gegen 23 Uhr fuhr der junge Mann im Bereich des Vorplatzes zum Festgelände mit seinem BMX-Rad umher und kam aus bislang unbekannten Gründen zu Sturz. Der 20-Jährige, der keinen Helm trug, fiel dabei so unglücklich, dass er sich schwere Verletzungen zuzog und sofort bewusstlos war. Sein Freund blieb laut Polizeibericht bei ihm und wartete auf die alarmierten Rettungskräfte.

Freund des Verletzten wird aggressiv und behindert Rettungskräfte

Weil er nach deren Eintreffen nicht von dem Gestürzten abließ und die medizinische Versorgung behinderte, forderten ihn die gleichzeitig verständigten Hofer Polizisten auf, vom Verletzten zurückzutreten. Da gutes Zureden nicht half, führten die Ordnungshüter den nun aggressiven 24-Jährigen vom Unfallort weg und erteilten ihm einen Platzverweis.

Der mit rund zwei Promille Betrunkene griff daraufhin die Beamten an, so dass die Polizisten unmittelbaren Zwang einsetzen mussten und den in Hof lebenden Mann in Gewahrsam nahmen. Einer der Beamten erlitt dabei leichte Verletzungen.

Verletzter Radfahrer mit schweren Verletzungen in Spezialklinik

Nach einer Blutentnahme und der Ausnüchterung in einer Polizeizelle durfte der 24-Jährige seinen Heimweg antreten. Er muss sich demnächst wegen mehrere Straftaten vor der Justiz verantworten. Den verletzten Radfahrer brachte ein Rettungshubschrauber noch in der Nacht in eine Spezialklinik. Nach bisherigen Erkenntnissen befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.