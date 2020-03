Hof: Fußgängerin will schnell den Bus bekommen - dann wird sie schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Frau in Hof schwer verletzt. Sie wollte den Linienbus erreichen, doch dann passierte der Unfall. Wie die Polizei Hof berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitagvormittag (06. März 2020).

Um 11.25 Uhr ereignete sich der Unfall in der Hofer August-Mohl-Straße. Beteiligt waren eine Fußgängerin und einen Auto. Der Fahrer eines Mercedes fuhr dabei die August-Mohl-Straße stadtauswärts, als plötzlich eine Frau, vom rechten Gehweg aus, über die Straße rannte.

Hof: Auto kracht in Fußgängerin - schwere Verletzungen

Trotz einer Vollbremsung kam es zwischen dem Mercedes und der Frau zu einem Zusammenstoß, die hierbei eine schwere Verletzung erlitt. Rettungssanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau über die Straße rannte, um noch einen Linienbus zu erreichen.