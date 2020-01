Schwerer Verkehrsunfall in Hof: Am Mittwochnachmittag (15. Januar 2020) kam es laut Polizei in der Hofer Fischergasse zu einem schweren Verkehrsunfall.

Wie die Polizei schildert, fuhr ein 54-jähriger Radfahrer aus Hof mit seinem E-Bike vom Mühlberg kommend in Richtung. Mit "zügiger Geschwindigkeit" und ohne Helm war er in der Spielstraße unterwegs.

Fahrradsturz: 54-Jähriger kommt mit schweren Kopfverletzungen in Klinik

Zum selben Zeitpunkt "rangierte" laut Polizei ein 21-Jähriger mit seinem Auto in der Fischergasse an die Einmündung zur Mühlstraße heran. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Vorgang beobachten und rief dem Radfahrer noch etwas zu. Daraufhin bremste der E-Bike-Fahrer ab und stürzte über seinen Lenker auf die Fahrbahn. Der 54-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Sana-Klinikum Hof, wo er stationär weiterbehandelt wird.

Das Auto wurde im Bereich des linken Kotflügels beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1000 Euro.