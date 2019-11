Hof: Drei Verletzte bei Unfall auf B15 - 15.000 Euro Schaden

In Hof ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. November 2019) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 53-jährige Autofahrerin krachte mit einem Auto an der Kreuzung zwischen Ernst-Reuther-Straße und B15 zusammen. Das berichtet die örtliche Polizei.

Hof: 53-Jährige missachtet Vorfahrt und baut an Kreuzung Unfall

Um kurz nach Mitternacht fuhr die 53-jährige Autofahrerin die Jahnstraße in Richtung Innenstadt entlang. An der Kreuzung zur Ernst-Reuter-Straße fuhr sie, ohne zu bremsen und den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu beachten, über die Bundesstraße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Auto, welches auf der B15 in Richtung Naila fuhr.