Schwerer Unfall auf der A93 bei Hof: Zu zwei Schwer- und zwei Leichtverletzten mit zwei totalbeschädigten Autos ist es bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 31.01.2019, auf der A93 in Höhe des Parkplatz Bärenholz in Fahrtrichtung Norden gekommen.

Bilder vom schweren Unfall mit vier Verletzten auf der A93 bei Hof

In der Nähe von Gattendorf (Landkreis Hof/Oberfranken) wechselte ein Opel, besetzt mit einem Rentnerpaar aus dem Landkreis Saalfeld, mit mäßiger Geschwindigkeit auf den linken Fahrstreifen, beschreibt die Verkehrspolizei Hof die Situation.

A93 bei Hof: Mit hoher Geschwindkeit ins Heck gekracht - Autos kommen erst nach über 100 Metern zu Stehen

Nach Zeugenaussagen wollte der Fahrer offenbar einen Lkw überholen, übersah dabei aber den mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Audi eines 34-Jährigen aus dem Schleizer Raum. Der Audi fuhr in das Heck des Opels, die beiden Fahrzeuge wurden beim heftigen Zusammenstoß stark beschädigt und kamen nach etwas über 100 Metern weiter auf dem linken Fahrstreifen bzw. Standspur zum Stehen.

Im Fahrzeug des Rentnerpaars befand sich ein Hund, der nach dem Unfall aus dem Fahrzeugwrack sprang und auf der Autobahn in Richtung Norden davon lief.

Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurden die Autobahnmeisterei, die Feuerwehren Regnitzlosau und Rehau sowie der Rettungsdienst alarmiert, der mit mehreren Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle kamen.

Die Richtungsfahrbahn in Richtung Norden musste gesperrt werden. Die Beifahrerin im Opel wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber nach Weiden in die Klinik geflogen, der Opelfahrer und die beiden Insassen des Audi wurden mit den Rettungswagen nach Erstversorgung mit mittelschweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Lesen Sie auch: Schwerer Unfall auf der A9 in Mittelfranken - vier Lkw krachen auf A9 zusammen, Fahrer eingeklemmt und in Lebensgefahr

Der Hund konnte von den Angehörigen der Autobahnmeisterei Rehau etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt eingefangen und den alarmierten Mitarbeitern des Tierheims übergeben werden. Die beiden totalbeschädigten Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Etwa 40.000 Euro Schaden

Die Richtungsfahrbahn konnte nach den erfolgten Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach etwa zwei Stunden wieder frei gegeben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 40.000 Euro.

Eine ungeduldige Autofahrerin, die im Stau durch die Rettungsgasse fuhr, wurde auf frischer Tat ertappt und angezeigt, sie muss mit einem Bußgeld rechnen.

Lesen Sie auch: Mechaniker überfahren und zwischen Auto und Wand eingequetscht - schwerer Unfall in fränkischer Werkstatt