Schwerer Unfall am frühen Freitagmorgen

Autos krachen in Oberfranken frontal ineinander

Wagen in Flammen

Mehrere Menschen verletzt

Schwerer Unfall in Oberfranken:

Schwerer Unfall auf B173 bei Hof: Auto brennt komplett aus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28. Juni 2019) ist es auf der Bundesstraße nahe des oberfränkischen Hof zu einem schweren Unfall gekommen. Der Crash forderte mehrere Verletzte.

Ersten Informationen der örtlichen Polizei zu folge, sind zwei Autos frontal auf der B173 auf Höhe Selbitz kollidiert. Ein Auto geriet dabei in Flammen und brannte komplett aus. Ein weiteres Auto wurde in das angrenzende Feld geschleudert, wie die Feuerwehr am Mikrofon zu News5 sagte. Der Unfall ereignete sich gegen 03.15 Uhr in der Früh. Die Feuerwehr Selbitz kümmerte sich um die Löschung des Brandes. Am Unfall war wohl eine Familie beteiligt. Der Fahrer eines Gefahrengut-Lkw kümmerte sich als Ersthelfer um die Verunfallten, bis die Polizei eintraf. Die örtliche Polizei will in den Morgenstunden des Freitags weitere Informationen zum Unfall veröffentlichten. inFranken.de aktualisiert den Unfall, sobald es Neuigkeiten gibt.

Auf der A73 bei Bamberg ist es am Donnerstag ebenfalls zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Mensch wurde eingeklemmt und die Autobahn wurde gesperrt.

Notruf: So rufen Sie um Hilfe