Hof an der Saale vor 7 Stunden

Fahrradunfall

Hof an der Saale/Bayern: Fahrradfahrer stürzt bei Tour - schwere Verletzung

Eine Gruppe von vier Menschen war am Freitagabend in Hof an der Saale mit dem Fahrrad unterwegs. Plötzlich stürzte einer und verletzte sich schwer.