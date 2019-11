Unfall in Oberfranken: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. November 2019) ist es bei Helmbrechts (Kreis Hof) gekommen. Angaben der Polizei zufolge, verunglückte eine 25-jähriger Autofahrerin gegen 2 Uhr. Sie fuhr mit dem Auto von Ottengrün kommend in Richtung Wüstenselbitz.

Unfall bei Helmbrechts: Auto landet auf dem Dach

Kurz vor einem Bahnübergang kam sie von der Straße. Grund dafür, war ein Sekundenschlaf. Sie touchierte zwei Bäume und krachte schließlich gegen eine Leitplanke. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen: Am Wagen entstand ein Totalschaden. Die 25-Jährige hatte Glück und wurde lediglich leicht verletzt.