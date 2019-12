Gottsmannsgrün: Frau bei Unfall schwer verletzt - Mann räumt Teile von Straße und fährt davon

Unfall bei Gottsmannsgrün (Schwarzenbach am Wald): Frau baut Verkehrsunfall - Verkehrsteilnehmer lässt sie schwer verletzt liegen: In Gottsmannsgrün, einem Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof), kam es am Sonntagvormittag (8. Dezember 2019) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei mit.

Frau weicht Tier auf Straße aus

Kurz vor 11.30 Uhr fuhr die Frau aus Schwarzenbach am Wald von Gottsmannsgrün in Richtung Meierhof. Nach späteren Angaben der Frau kreuzte ein Tier die Straße, die Frau wich aus und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.200 Euro.