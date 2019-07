Münchberg vor 1 Stunde

Unfall

Gekauft und am selben Tag geschrottet: 43-Jähriger baut mit neuem Porsche Unfall auf A9

Teures Vergnügen: Ein Mann aus München hat sich am Montag einen Porsche gekauft und ihn noch am selben Tag auf der A9 in Oberfranken zu Schrott gefahren.