Hof an der Saale vor 32 Minuten

Unfall

Drei Verletzte bei Unfall in Hof: Fahrerin missachtet Vorfahrt und kracht gegen anderes Auto

Bei einem Unfall am Montagmittag in Hof wurden insgesamt drei Menschen verletzt. Dazu entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Eine Autofahrerin hatte die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet und war ungebremst in das Fahrzeug gefahren.