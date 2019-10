Schwerer Autounfall in Oberfranken: Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen (02.10.2019) bei einem Unfall verunglückt. In Bad Steben (Kreis Hof) kam das Fahrzeug, das in Richtung Thierbach unterwegs war, von der Straße ab und überschlug sich, berichtet die Polizei in einer Erstmeldung.

Die Frau erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Lebensgefahr bestehe nicht.

Ebenfalls in Oberfranken kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Ein Audi-Fahrer war vor der Polizei geflohen.

