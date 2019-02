B173 in Oberfranken: Frontalcrash mit drei Verletzten - Vollsperre nach schwerem Unfall

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der B173 in Oberfranken: Wie die Polizei berichtet, sind am Donnerstagvormittag (28.02.2019) zwei Fahrzeuge auf der Bundesstraße zwischen Schwarzenbach am Wald und Kleinthiemitz (bei Wallenfels) frontal zusammengestoßen.

Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall drei Menschen verletzt. Die Bundesstraße wurde in Fahrtrichtung Kronach gesperrt. Zur Unfallursache oder die Schwere der Verletzungen gibt es derzeit noch keine gesicherten Informationen.

Wie die Agentur News5 berichtet, war es nach einem Überholmanöver zu dem Zusammenstoß gekommen. Aktuell seien zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

