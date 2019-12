Unfall auf der B15 bei Hof an der Saale - Christbaum liegt auf Straße und landet in Stoßstange: Mit einer eher ungewöhnlichen Meldung wurde die Polizei aus Hof an der Saale (Oberfranken) am Montagnachmittag (23. Dezmber 2019) zu einem Einsatz auf die B15 gerufen. Einem Autofahrer steckte, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, ein Tannenbaum in der Stoßstange.

B15: Christbaum bohrt sich in Stoßstange

Gegen 17.15 Uhr ist es auf der B15 in Richtung Rehau zu diesem Unfall gekommen. Kurz vor der Abzweigung zur B2 in Richtung Konradsreuth lag offenbar ein Weihnachtsbaum, der offensichtlich von einem Fahrzeug gefallen war, mitten auf der Straße. Der 48-jähriger Fahrer des Unfallautos konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit der Front gegen den Baum.