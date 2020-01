In Oberfranken ist es in der Nacht auf Dienstag (28. Januar 2020) zu einem schweren Lkw-Unfall auf der A9 gekommen. Gegen 23.30 Uhr fing dort ein Sattelzug Feuer und brannt komplett aus. Die Flammen schlugen aus dem Motorraum und breiteten sich rasch auf das ganze Fahrzeug aus, wie es von Seiten der Verkehrspolizei heißt. Die Unfallstelle liegt auf Höhe "Münchberg-Süd" (Kreis Hof) in Fahrtrichtung München.

A9 bei Münchberg: Starke Rauchentwicklung nach Lkw-Unfall