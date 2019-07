Unfall in Oberfranken: Auf der A93 bei Gattendorf (Kreis Hof) hat sich am Donnerstagnachmittag (11. Juli 2019) ein Unfall beteiligt, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Eine 43-jährige Autofahrerin kam dabei nach rechts von der Autobahn ab. Sie durchfuhr den Grünbereich der Anschlussstelle Hof-Ost und krachte gegen die gegenüberliegende Böschung.

Hof: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Im Auto der Frau befanden sich zum Unfallzeitpunkt ihre vier Kinder: Sie waren alle angeschnallt. Dennoch wurde die Mutter und zwei der vier Kinder verletzt. Sie klagten über Schmerzen im Hals- und Rückenbereich und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zum Video "Erste Hilfe leisten"

Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt circa bei 5000 Euro.

In Oberfranken hat sich am Donnerstagabend ein weiterer Unfall ereignet: Eine 31-Jährige kam dabei von der Straße ab und landete mit ihrem Auto in einem Graben - sie wurde schwer verletzt.