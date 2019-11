Betrunkene Autofahrerin gefährdet Verkehr auf der A93 in Selb - mutige Autofahrer stoppen sie: Am Mittwochabend (20. November 2019) riefen Verkehrsteilnehmer wegen eines Autos, das unbeleuchtet und in Schlangenlinien auf der A 93 in Richtung Norden fuhr, die Polizei.