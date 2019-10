A93 bei Schönwald: Rentner (78) verursacht Unfall und bemerkt es nicht - Autofahrerin verfolgt ihn

Rentner übersieht Auto auf der A93 bei Schönwald in Richtung Hof: Am Samstagnachmittag (12. Oktober 2019) verursachte ein 78-jähriger Rentner auf der A93 bei Schönwald mit seinem VW Transporter einen Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war der 78-Jährige zunächst auf der rechten Fahrspur in Richtung Hof unterwegs, als er zum Überholen auf den linken Fahrstreifen ausscherte. Dabei rammte er einen Renault Megane, der ebenfalls auf der linken Spur fuhr. Die 60-jährige Fahrerin des Renaults konnte ihr Auto trotz des starken Zusammenstoßes in der Spur halten.

Nur wenige Tage davor ereignete sich auf der A93 ein Unfall mit Kettenreaktion - es kam zu vier Unfällen in nur 20 Minuten

Rentner bemerkt Zusammenstoß nicht und fährt weiter

Der 78-Jährige hatte den Zusammenstoß angeblich nicht bemerkt und fuhr weiter. Die 60-Jährige hing sich deshalb hinter dem Unfallverursacher und gab ihm mehrmals die Lichthupe. Einige Kilometer und zwei Autobahnausfahrten weiter fuhr der Senior schließlich auf den Parkplatz Bärenholz. Angeblich hatte er vor dem Ausscheren auf die linke Spur noch in den Außenspiegel geblickt und kein von hinten kommendes Fahrzeug gesehen. Einen Schulterblick hatte er nicht gemacht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.