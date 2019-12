Fohlen bei A93-Unfall verletzt: Auf der A93 bei Rehau (Kreis Hof) kam es am Sonntagabend (15. Dezember 2019) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen und ein Fohlen verletzt wurden. Das teilte die Polizei mit.

Drei Menschen bei Unfall auf Autobahn verletzt

Eine 33-jährige Frau aus Sachen war mit einem Bekannten in ihrem Auto mit Pferdeanhänger gerade auf der A 93 in Richtung Norden unterwegs, als sich ihr ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Naila näherte. Ohne sichtbaren Grund fuhr der Mann auf das Gespann auf und schob es zur Mittelschutzplanke. Dabei knickte der Anhänger ein und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen, wodurch er die linke Fahrspur blockierte. Der BMW rutschte nach rechts in den Graben.