Münchberg vor 52 Minuten

Autobahn gesperrt

A9 in Oberfranken: Lkw verliert Wasserflaschen - Fahrer verletzt - Autobahn voll gesperrt

A9-Sperrung in Oberfranken: Aktuell ist die Autobahn 9 in Oberfraken komplett gesperrt. Es ist am Morgen zu einem Lkw-Unfall gekommen. Die Lage im Überblick.