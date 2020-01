Schwerer Lkw-Unfall auf A9

Sattelzug brennt bei Münchberg (Kreis Hof)

Schwertransporter hatte Brückenteil geladen

Lkw-Bergung bis in den Dienstagabend hinein

Vollsperrung der A9 in Richtung München

Polizei hat Umleitung eingerichtet

Update, 28.01.2020, 18.45 Uhr: A9 in Richtung München voll gesperrt

Aufgrund der Bergung des Schwertransporters, der am Montagabend auf der A9 Höhe Münchberg komplett ausgebrannt ist, muss die A9 komplett gesperrt werden. Die erste Meldung, dass dafür lediglich die rechte und mittlere Spur gesperrt werden muss, hat die Polizei jetzt geändert.

Zwischen den Anschlusstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd muss die A9 ab 19 Uhr in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden. Da die Bergung voraussichtlich längerer Zeit in Anspruch nehmen wird, ist die Planung bis 24 Uhr geplant.

Die Polizei hat eine Umleitung eingerichtet. Dennoch muss in diesem Bereich mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Update, 28.01.2020, 11.00 Uhr: Bergung am Dienstagabend - Staugefahr auf A9

Die Verkehrspolizei hat neue Details zum schweren Lkw-Unfall auf der A9 bei Münchberg (Kreis Hof) bekanntgegeben. Um das 70 Tonnen schwere Brückenteil, dass der verunglückte Sattelzug geladen hatte, bergen zu können, sind Spezialgeräte notwendig. Diese müssen laut Angaben der Polizei erst herangeschafft werden.

Deshalb wird sich die Bergung des Lkw bis in die Abendstunden hinein ziehen - möglicherweise sogar bis in die Nacht auf Mittwoch (29. Januar 2020). Auf der A9 bleiben deshalb die rechte und die mittlere Fahrspur (Stand: 11 Uhr) in Fahrtrichtung München gesperrt. Die Behörden rechnen mit erheblichen Verkehrsproblemen am Dienstag. Es droht dauerhafte Staugefahr auf dieser Strecke.

Augenzeugen berichteten bereits am Dienstagmorgen von Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Auch am Mittag kommt es zu Verzögerungen.

Erstmeldung, 28.01.2020, 07.00 Uhr: Schwerer Lkw-Unfall auf A9 bei Münchberg

In Oberfranken ist es in der Nacht auf Dienstag (28. Januar 2020) zu einem schweren Lkw-Unfall auf der A9 gekommen. Gegen 23.30 Uhr fing dort ein Sattelzug Feuer und brannte komplett aus. Die Flammen schlugen aus dem Motorraum und breiteten sich rasch auf das ganze Fahrzeug aus, wie es von Seiten der Verkehrspolizei heißt. Die Unfallstelle liegt auf Höhe "Münchberg-Süd" (Kreis Hof) in Fahrtrichtung München.

A9 bei Münchberg: Starke Rauchentwicklung nach Lkw-Unfall

Der Schwertransport hatte ein 68 Tonnen schweren und 5,2 Meter breites Brückenteil geladen: Der rechte und mittlerere von drei A9-Fahrstreifen wurde durch den brennenden Lkw komplett blockiert. Als die örtliche Feuerwehr am Unglücksort eintraf brannte der Sattelzug "lichterloh". Kurz bevor der Lkw Feuer fing, konnte der Trucker sich aus dem Fahrzeug retten.