Hof vor 10 Minuten

Schwerer Unfall

A9 in Franken: Auto kracht in Lkw - Fahrer verletzt

Stau auf der A9 in Oberfranken: Auf der Autobahn ist am Freitagmorgen ein Auto in einen Lkw gekracht. Ein Mensch wurde verletzt - die Lage vor Ort im Überblick.