Berg (Oberfranken) vor 34 Minuten

Fahrzeugbrand

A9 Berg/Oberfranken: Lkw brennt - Autobahn total gesperrt

Auf der A9 in Oberfranken ist ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahn ist in beide Richtungen voll gesperrt. Autofahrer sollen eine Rettungsgasse bilden.