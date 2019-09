Sekundenschlaf am Steuer auf A9 in Oberfranken: Am Montagnachmittag (2. September 2019) kam es nach Angaben der Polizei auf der Autobahn 9 zu einem Verkehrsunfall. Er ereignete sich in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe von Stammbach. Ein 58-jähriger Mann aus Euskirchen schlief während der Fahrt für einige Sekunden ein. Er kam mit seinem Volvo nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanke.

Einen Tag zuvor offenbarte eine Radarkontrolle in Hof ein schockierendes Ergebnis: Die Polizei blitze in nur einer Baustelle 630 Fahrzeuge.

A9 Stammbach: Sekundenschlaf am Steuer - Mann erwartet eine Anzeige

Am Auto des 58-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Schutzplanke liegt, muss noch abgeklärt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auf den Mann wartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.