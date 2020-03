Münchberg vor 1 Stunde

Schwerer Unfall

A9 in Oberfranken: Spurwechsel führt zu heftigem Unfall - Auto nach vorne katapultiert, Beifahrerin schwer verletzt

Auf der A9 in Richtung Berlin ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Die Autobahn war bis in den Abend hinein voll gesperrt.