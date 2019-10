A9 bei Hof: Unbekannter walzt Schutzplanke 100 Meter Schutzplanke nieder und fährt einfach weiter

A9 bei Hof: Vermutlich ein Lkw geriet am Samstagmorgen (05.10.) zwischen 7.00 und 9.00 Uhr zwischen der Rastanlage Frankenwald und der Anschlussstelle Berg rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte circa 100 Meter der rechten Schutzplanke. Das berichtet die Polizei.

A9: Schutzplanke und Hinweisschild kaputt - 6000 Euro Schaden

Die Schutzplanke lag fast am Boden und der Standstreifen war mit Erde bedeckt. Das an der Autobahn angebrachte Hinweisschild "Bad Steben" wurde auch in Mitleidenschaft gezogen und muss komplett erneuert werden. Der Verursacher flüchtete im Anschluss in Richtung Süden. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile und orangefarbene Gefahrguttafeln aufgefunden werden.