Transporter verliert Rad - schwerer Unfall auf der A9 in Oberfranken: Am Montagabend sorgte das Rad eines Kleintransporters für einen Unfall mit einem schwer Verletzten auf der A9 bei Gefrees. Mehrere Fahrzeuge waren darin verwickelt und die Autobahn musste mehr als eine Stunde gesperrt werden - auch, weil die Rettungsgasse nicht funktionierte. Das berichtet die Verkehrspolizei aus Hof.

A9 mit Trümmern übersät: Auto kracht mehrmals in Betonleitwand

Um etwa 20.25 Uhr am Montagabend (16. Dezember 2019) wollte ein Kleintransporter aus Polen die A9 verlassen. Plötzlich, so schreibt es die Polizei, löste sich das linke Hinterrad des Fahrzeuges und mit ihm ein Metallteil. Das Rad traf das Auto eines 60-jährigen Mannes aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Er war wie der Kleintransporter auf der Fahrbahn in Richtung Berlin unterwegs.

Das getroffene Auto geriet daraufhin ins Schleudern und krachte mehrmals in die Betonleitwand der Autobahn. Erst einige hundert Meter später kam das Auto zum Stehen. Der Mann wurde bei diesem Crash schwer verletzt und musste vom gerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto hat nur noch Schrottwert und Teile davon lagen auf der kompletten Fahrbahn verteilt.

Voll besetzter Reisebus in Unfall verwickelt

Über die fuhren insgesamt fünf nachfolgende Fahrzeuge, da sie nicht mehr ausweichen konnten. Die Autos wurden teils erheblich beschädigt. Ein voll besetzter polnische Reisebus konnte ebenfalls nicht mehr abbremsen. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von großem Glück, dass es dabei zu keinem weiteren Verletzten gekommen ist.

Die A9 musste mehr als eine Stunde lang gesperrt werden, damit die Polizei den Unfall aufnehmen konnte. Das führte zu einem langem Rückstau bis hinter die Anschlussstelle Marktschorgast. Im Anschluss konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Erst gegen 3 Uhr wurde die Autobahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.