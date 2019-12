A9 bei Berg: Lkw kippt um und liegt auf der Mittelschutzplanke

Beim Gegenlenken schleuderte das schwere Gefährt auf die Fahrbahn zurück, kippte um und blieb auf der Fahrerseite an der Mittelschutzplanke liegen. Der Fahrer, so schreibt es die Polizei, "hatte einen Schutzengel" und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Rücken und Prellungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Hof.