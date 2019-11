Auffahrunfall auf A72 bei Hof - ein Verletzter wegen einer SMS? Am frühen Freitagmorgen kam es auf der A72 zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Chemnitz. Das schreibt die Verkehrspolizei aus Hof in ihrem Pressebericht am Samstagmorgen.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw Renault fuhr auf das Auto eines 48-Jährigen auf. Hierbei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Laut eigenen Angaben des Unfallverursachers sei er durch das Schreiben einer SMS abgelenkt gewesen und habe deshalb das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden Autos zu spät bemerkt.

Aufgrund dieser eher untypischen Angaben überprüften die eingesetzten Polizeibeamten den Unfallverursacher genauer und stellten dabei drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der junge Lkw-Fahrer wurde daraufhin zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.