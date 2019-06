Rehau vor 1 Stunde

Sachbeschädigung

Unbekannte lockern Radmuttern auf Firmengelände: Fahrer hatte noch einmal Glück

Unbekannte haben sich in Rehau (Landkreis Hof) an einem Auto zu schaffen gemacht und die Radmuttern gelöst. Der Fahrer hatte noch einmal großes Glück wie sich in der Autowerkstatt herausstellte.