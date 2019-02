Über 30 Mio. EUR:

Mit 30.496.548 ? an Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Hof im Jahr 2019 so viel wie nie zuvor. Gerechnet hat die Stadtkämmerei mit 28,2 Mio. ?. Damit kann die Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt auf jeden Fall deutlich überschritten werden, auch wenn die sonstigen Einnahmen 2019 nicht in der erhofften Höhe erreicht werden sollten. Diese positive Nachricht wird nun von der Stadtkämmerei in den Haushaltsentwurf 2019 noch eingearbeitet werden, so dass am nächsten Montag in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses die Vorberatung des Haushaltes 2019 abgeschlossen werden kann. Darauf aufbauend kann dann für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.03.2019 der Finanzplan erstellt werden, so dass die Verabschiedung des Haushalts 2019 wie geplant am 18.03.2019 im Stadtrat erfolgen kann. Stadtkämmerer Peter Fischer: ?Wir werden das zusätzliche Geld sehr verantwortlich einsetzen und den Konsolidierungskurs im Haushalt weiter fortsetzen. In den letzten Jahren konnten trotz hoher Investitionen in Infrastruktur knapp 30 Mio. EUR an Altschulden abgebaut werden. Die Handlungsfähigkeit der Kommune konnte insbesondere auch darüber zurückgewonnen werden.?

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof