Große Grillparty in Oberfranken trotz Corona-Krise: Am Samstagnachmittag (04.04.2020) veranstaltete eine Großfamilie eine Grillparty im oberfränkischen Münchberg, berichtet die Polizei. Trotz der aktuellen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen reisten sogar Familienmitglieder aus dem knapp 100 Kilometer entfernten Hersbruck (Nürnberger Land) an.

Mit dem Abhalten der Grillparty sowie mit der Anreise verstieß die Familie gegen die aktuellen Corona-Regeln. Die Polizei beendete die Feier und die Teilnehmer wurden angezeigt.

