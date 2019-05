Tragischer Vorfall nach Stadtfest in Hof - Mann schlägt Arbeiter nieder und tritt ihm ins Gesicht

Tragischer Vorfall nach dem Stadtfest in Hof: Am frühen Sonntagmorgen (26. Mai 2019) schlug ein 49-jähriger Mann einen Arbeiter zu Boden, der am Abbau des Festes beteiligt war. Daraufhin trat er ihm mit dem Fuß ins Gesicht. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Hof ermitteln nun wegen versuchter Tötung.

In Hof hat 49-jähriger Mann einen Arbeiter niedergeschlagen

In der Nacht auf Sonntag nach Ende des Stadtfestes in der Lorenzstraße störte ein Mann beim Abbau der Außenbühne und der Theken. Ein Arbeiter sprach ihn an und forderte ihn zum Gehen auf, wie die Polizei mitteilt. Der 49-Jährige schlug ihn daraufhin mit der Faust zu Boden und trat ihm dann mit dem Fuß ins Gesicht. Umstehende hielten den Täter von weiteren Tritten ab, woraufhin er sie mit einem Messer bedrohte.

Kurz bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Mann und warf dabei sein Messer weg. Etwas später nahmen Polizisten den Gesuchten im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille - so das Polizeipräsidium Oberfranken.

Arbeiter wurde in Spezialklinik gebracht - kommt mit leichten Verletzungen davon

Eine Augenverletzung des Getretenen stellte sich nach Abklärung in einer Spezialklinik glücklicherweise harmloser dar, als zunächst angenommen. Er verließ das Krankenhaus mit leichten Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Hof leitete nun ein Strafverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Täter ein.

Lesen Sie auch auf inFranken.de: Jugendlicher steigt 71-Jährigem mit Fuß auf den Kopf und verletzt ihn schwer