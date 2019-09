Hof an der Saale vor 1 Stunde

Neueröffnung

Toom in Hof: Neuer Baumarkt eröffnet am 16. September

Der neue Toom-Baumarkt in Hof eröffnet am 16. September. Das Areal in der Wunsiedler Straße erstreckt sich über eine Fläche von 8.500 Quadratmetern. Das angeschlossene Gartencenter ist 3.000 Quadratmeter groß.