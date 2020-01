Töpen im Landkreis Hof - Auto steht in Brand: In Töpen im Landkreis Hof bemerkte am Montagabend (13. Januar 2020) ein 60-Jähriger eine kleine Flamme im Fahrzeug seiner Frau. Der Mann holte noch einen Feuerlöscher, um den Brand zu löschen, als der gesamte Motorraum des Autos bereits in Flammen aufgegangen war.

Auto brennt komplett aus

Der Mann rief daraufhin die Feuerwehr Töpen, die den Brand löschte. Dennoch hat das Fahrzeug laut Polizei nun nur noch Schrottwert - es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.