Tierschutzverein Hof holt 26 verwahrloste Tiere (Hund und Vögel) aus Haus

Rund zehn Jahre zuvor wurde der Pudel vom Tierheim Hof vermittelt

Tierbesitzer baten um Hilfe

Vermittlung begonnen: Wer will Tiere adoptieren?

Ein Pudel sowie 25 Sittiche konnten in der vergangenen Woche (20.- 24.01.2020) vom Tierschutzverein Hof aus einem Haus gerettet werden. Die Tiere wurden über einen längeren Zeitraum vernachlässigt.

Tierschutzverein Hof: Halter baten um Hilfe

"Die Tiere waren allesamt in einem ganz verwahrlosten Zustand", erklärt Roswitha Gräßel, Vorsitzende des Tierschutzvereins Hof gegenüber inFranken.de. "Sie sahen einfach furchtbar aus", fügt sie hinzu.