Im Tierheim Hof werden am Freitag (29.11.2019) zwei Meerschweinchen abgegeben

Die Tiere wurden beim Hallenbad in Hof (Saale) ausgesetzt

Die durchnässten Meerschweinchen kauerten in einem Karton, der im Regen stand

Bei Hallenbad in Hof (Saale): Kiste mit ausgesetzten Meerschweinchen gefunden

Am späten Donnerstagabend (28.11.2019) fand ein Mann in Hof (Saale) zwei ausgesetzte Meerschweinchen, das berichtet Christa Langer, Mitarbeiterin des Tierheims HofinFranken.de. Gegen 21.30 Uhr war der Mann mit seinem Hund am Hallenbad Gassi gehen. Dann wurde der Hund plötzlich auf eine Kiste aufmerksam.