Theater Hof:

Angesichts der Fülle an Aufgaben und des benötigten terminlichen Vorlaufs für Ausschreibungen und Vergabeverfahren ist der vorgesehene Zeitraum für die Maßnahme (Baubeginn im Sommer 2019) nicht zu halten. Wegen der theaterspezifischen Anforderungen kann eine Sanierung aber nur koordiniert mit den Spielzeiten, also beginnend in der Sommerpause, stattfinden. Eine Verschiebung um ein Jahr ist deshalb zwingend, um für die Förderung notwendige Unterlagen komplett zu erstellen und vertiefte Untersuchungen und Berechnungen zu veranlassen. Das Hochbauamt und Kulturamt der Stadt, die Theaterleitung und die beteiligten Ingenieurbüros arbeiten mit Hochdruck an dem Projekt. Im Hinblick auf die angespannte Marktlage im Baubereich und die speziellen Anforderungen im Theaterbau kommt es aber ganz besonders auf eine gute abgestimmte Planung und bestens vorbereitete Vergabeunterlagen an.

Die Komplexität des Vorhabens ist in den letzten Monaten der intensiven Planung erheblich gewachsen. Die Sanierung hatte ursprünglich die Bühnen- und die MSR-Technik betroffen. Durch die sinnvolle Hinzunahme weiterer Bereiche sind das Volumen und der Abstimmungsbedarf gewachsen. Elektrotechnik, Brandschutzanlage, Hochbau (Flachdächer, Fassade usw.), Technische Gebäudeausrüstung (Lüftung, Heizung usw.) sind dazugekommen und haben den Planungs- und Abstimmungsbedarf ausgeweitet.

Der Stadt Hof ist bewusst, dass diese Terminverlegung um eine Jahr die Theaterleitung hinsichtlich Spielplanvorbereitung und Disposition zusätzlich beansprucht. Umso mehr ist man im Rathaus froh, dass das Theater in der Stadt außerordentlich akzeptiert ist und die Maßnahme von der Bürgerschaft wie vom Stadtrat getragen wird. Eine ordentliche Planung und Ausführung, die eine Verschiebung um ein Jahr in Kauf nimmt, ist so auf lange Sicht sicher die beste Lösung.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof