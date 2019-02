Beim 24-Stunden-Schwimmen im HofBad legte das Team der Stadt Hof 35.200 Meter zurück und belegte so den 1. Platz in der Firmenwertung. Die sieben Teilnehmer waren eine bunte Mischung aus Sportlern und Hobby-Schwimmern. Die beiden folgenden Mannschaften, ebenfalls mit jeweils sieben Teilnehmern am Start, konnten dennoch nicht mehr Meter im Becken zurücklegen: Knapp fünf Kilometer weniger schafften die Zweitplatzierten des Wasserwirtschaftsamtes, gut 20 Kilometer weniger der Bronzeplatz des Kunstkaufhauses. Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner ließ den Schwimmerinnen und Schwimmern im Rathaus im Anschluss ein kleines Dankeschön für den sportlichen Einsatz zukommen.



v.l.: Brigitte Ostrowski (3.400 m), Christine Mohr-Prechtl (3.000 m), Personalratsvorsitzender Heiko Pudel, Bernd Bernhuber (11.400 m), Sandra Kreissl (850 m), Sebastian Ott (3.500 m), Maximilian Fleischer (3.050 m), Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Peter Moser (10.000 m), Alexandra Weber (Arbeits- und Gesundheitsschutz Stadt Hof)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof