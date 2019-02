Tankbetrug, fehlende Versicherung und Haftbefehl: Ferrari-Fahrer flieht über A9

Einen Ferrari im Wert von knapp 250.000 Euro - aber kein Geld zum Tanken und Strafe bezahlen? Ein 65-jähriger Sportwagenfahrer muss sich nun gleich wegen mehrerer Vergehen bei der Polizei in Oberfranken verantworten. Die Beamten hatten den Mann nach einem Tankbetrug am Frankenwald auf der A9 in der Nähe von Bayreuth gestoppt.

Ein 65-jähriger Mann aus Baden-Württemberg fuhr Sonntagnacht mit seinem Ferrari in die Rastanlage Frankenwald ein. Hier tankte er den Sportwagen mit Münchener Zulassung für knapp 130 Euro.

Ferrarifahrer flüchtet ohne Tankfüllung zu zahlen

Ohne zu Zahlen brauste der Senior dann in Richtung Süden davon. Der Kassierer der Tankstelle verständigte sogleich die Polizei. Mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektionen Hof und Bayreuth positionierten sich sogleich entlang der Autobahn und hielten Ausschau nach dem sündhaft teuren Fahrzeug.

Dieses konnte dann im Bereich Bayreuth am Parkplatz Sophienberg angehalten werden.

Kein Versicherungsschutz - dafür aber Haftbefehl

Im Zuge der Kontrolle kam dann noch heraus, dass der Ferrari wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben ist und gegen den Fahrer ein Haftbefehl besteht.

Die Kennzeichen entstempelten die Beamten an Ort und Stelle. Für das 250.000 Euro teure Gefährt wurde ein Abschleppdienst bestellt.

Der Haftbefehl resultierte wohl aus einer geringfügigen Ordnungswidrigkeit in Höhe von lediglich 10 Euro, welche der ältere Herr offensichtlich nicht bezahlte.

Beinahe im Gefängnis gelandet

Da er zum Zeitpunkt der Kontrolle über keinerlei Barmittel verfügte, musste der Mann mit zur Polizei. Beinahe hätte wegen den 10 Euro ersatzweise einen Tag im Gefängnis verbringen müssen - eine Bekannte des Ferrarifahrers aus Niedersachsen hatte schließlich Mitleid und zahlte bei der dortigen Polizei den ausstehenden Betrag.

Kaum so glimpflich davonkommen dürfte dieser aber nun wegen dem Tankbetrug und dem Fahren ohne Versicherungsschutz.

