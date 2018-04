Tagesausflug mit dem Genussbotschafter:

Unter dem Motto ?Tischlein deck dich? geht es am 16.05.2018 zu einem gemütlichen Tagesausflug in den Frankenwald.

Wela-Küchenprofis entführen Sie in die Wela-Suppenwelt und informieren über die Entstehung ihrer fein abgeschmeckten Suppen, Brühen, Soßen und vieles mehr ? alles aus hochwertigen Zutaten. Nach einer ausgiebigen Verkostung geht es zur ?Königlich privilegierten Porzellanfabrik Tettau?. Bei einer Tasse Kaffee aus königlichem Porzellan kann man die Geschichte der Porzellanfabrik hören, die Weißherstellung verfolgen und einem Porzellanmaler über die Schulter sehen. Ein besonderes Highlight ist die Rundfahrt um die Burg Lauenstein. Bei Kaffee und Kuchen bekommt man einen Einblick in die Pralinenfertigung und kann diese in der ?Confiserie Bauer? auch gleich verkosten.

Termin: Mittwoch, 16. Mai 2018

Abfahrt Hof: 9 Uhr ab Freiheitshalle

Kosten der Fahrt: 57,00 Euro pro Person

Leistungen:

Busfahrt mit einem Komfort-Fernreisebus inkl. Reiseleitung

Besuch der Wela-Suppenwelt inkl. Verkostung und Mittagsimbiss

Besuch der Porzellanfabrik Tettau inkl. Begrüßungskaffee

Besuch der Confiserie Bauer inkl. Kaffee und Kuchen

? sowie noch einigen Überraschungen.

Information und Anmeldung:

Genussbotschafter Wolfgang Pollnick

Tel. 09281/215605

w.pollnick@gmx.de

