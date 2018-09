Südtiroler Köstlichkeiten

Der Verein Markt-Aktiv trägt am Samstag einmal mehr zur Attraktivität des Hofer Wochenmarktes bei. Im ?Markt-Stübla?am Maxplatz bieten die ehrenamtlichen Mitglieder von 8 bis 13 Uhr den Besuchern des Marktes südtiroler Brotzeiten an. So sind unter anderem ein Jausenteller mit Kaminwurzen, Speck und Käse, eine südtiroler Gerstensuppe oder mit Käse und Speck belegte Vinschgerl (handtellergroße Fladenbrötchen aus Roggen-Weizen-Sauerteig und Hefe aus dem Südtiroler Vinschgau) erhältlich. Als Nachtisch bereitet das Team um Ingrid Petzny Bozener Kirschkuchen für seine Gäste vor. Dazu startet ein Weinverkauf und auch Bier vom Fass wird angeboten ? alles wie immer zu zivilen Preisen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof