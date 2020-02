Zu einer Bedrohung und Körperverletzung ist es am Samstagabend in einer Wohnung in Hof gekommen.

Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr kam es in einer Wohnung in der Uferstraße unter mehreren offensichtlich alkoholisierten Männern zu einem Streit, der mit Körperverletzungen und Bedrohung endete.

Hof: Mann (40) schlägt Siebenjährigem ins Gesicht - Vater rastet aus

Wie die Polizei berichtet, schlug ein 40-jähriger Mann während einer hitzigen Diskussion einem i 30-Jährigen und dessen siebenjährigen Sohn mit der flachen Hand ins Gesicht. Weil sein Sohn geschlagen wurde, rastete der 30-Jährige aus und schlug den Angreifer daraufhin mit der Faust nieder.

Doch es ging noch weiter: Nachdem der 40-Jährige zunächst zu Boden gegangen war, rappelte er sich wieder auf und holte sich aus der Küche ein Messer, um damit auf seinen Kontrahenten anderen loszugehen. Noch bevor er in Richtung des anderen gehen konnte, wurde er aber von einem weiteren 19-Jährigen von hinten gepackt, der ihm das Messer entriss. Der 40-Jährige griff in der Folge dem 19-Jährigen ins Gesicht und biss ihm in den Hals.

Die Verletzten wurden im Anschluss vor Ort medizinisch untersucht. Nachdem keine weitere Behandlung erforderlich war, wurde der 40-jährige Beschuldigte festgenommen und im Haftraum der Polizeiinspektion Hof untergebracht. Ein durchgeführter Alkotest bei ihm ergab stolze 2,26 Promille.

Anzeige gegen Schläger: Ermittlungen gegen 40-Jährigen wegen Bedrohung

Der Mann konnte die Zelle am Sonntagmorgen wieder verlassen. Beide Schläger werden nun wegen Körperverletzung angezeigt. Gegen den 40-Jährigen wird zudem wegen Bedrohung ermittelt.