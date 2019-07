An der Alsenberger Straße können wieder Körbe geworfen werden. Nachdem der Streetball-Platz wegen der Erneuerung der Spielfläche vorübergehend gesperrt werden musste, kann der Platz jetzt wieder bespielt werden. Bürgermeister Eberhard Siller übergab den Platz an die spielbegeisterten Jugendlichen, die gleich mit einem Turnier starteten, das Streetworker Alexander Säbel organisiert hatte. Siller: ?Ich freue mich, dass der wohl am meisten frequentierte Street- und Fußballplatz nun wieder allen Nutzern zur Verfügung steht und mit gleich sechs Mannschaften eingeweiht wird.? Die Erneuerung des Bodenbelages kostete rund 24.000 ? aus dem Budget des Spielplatzunterhaltes.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof