Stationen Jean Pauls in Hof:

Samstag, 30. Juni | 14 Uhr ab Tourist-Information Hof

Jean Paul ist einer der sprachgewaltigsten europäischen Prosaschriftsteller. Die Musikalität seines Sprachflusses und die Bildhaftigkeit seiner Ausdrucksweise machen ihn zum Lieblingsautor von Schriftstellern und Musikern. Zu seiner Zeit wurde er mehr gelesen als Goethe oder Schiller und gilt als der erste deutsche Dichter, der vom Schreiben leben konnte.

Der junge Schriftsteller verbrachte einige Jugendjahre in Hof, er durchlebte hier harte Zeiten und litt große Not. Hier und in Schwarzenbach a .d. Saale schrieb er seine bedeutendsten Romane. Über die Stadt, die er darin ?Kuhschnappel? oder ?Flachsenfingern? nennt, schreibt er: ?Besehet Hof, wo ich das Meiste gelitten, aber das Beste geschrieben?. Und doch erinnerte er sich später, dass er ?nie holdere elysischere Tage hatte (obwohl nur in meiner Brust und unter dem blauen Himmel) damals.?

Wer erfahren will, was es mit den ?ostindischen Gewürzinseln oder Molukken? auf sich hat, ist zur Stadtführung eingeladen. Auch das Geheimnis der ?erotischen Akademie? wird gelüftet?

Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme kostet 4 Euro/Person.

