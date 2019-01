Starthilfe zur Einschulung:

Die CSU Frauen Union Hof-Stadt denkt bereits jetzt an das kommende Schuljahr und unterstützt einige der künftigen ABC-Schützen mit einem Schulkoffer. Acht Schulranzen mit Sporttasche, Geldbeutel und Federmäppchen übergaben die Damen um die stellvertretende Kreisvorsitzende Marion Dreß an Bürgermeister Eberhard Siller. Die Spende soll gezielt verteilt werden: ?Keinem Kind sollte wegen einer familiären Notlage die Vorfreude auf den ersten Schultag getrübt werden?, so Dreß. ?Der erste Schritt in Richtung schulische Bildung soll mit den gefüllten Schulranzen Kindern aus sozial benachteiligten Familien viel Freude am Lernen bereiten. In unserer Gesellschaft soll sich niemand zurückgesetzt fühlen, weil der Geldbeutel der Eltern oft leer ist.?

Die Schulkoffer werden im Rahmen der Betreuung durch den allgemeinen Sozialdienst an entsprechend bedürftige Familien weitergegeben. Dies war der Wunsch der CSU Frauen Union Hof-Stadt, um einerseits die Unterstützung leisten zu können, andererseits auf diesem Weg aber auch die Privatsphäre der bedürftigen Kinder zu schützen.



(v.l.): Klaus Wulf (Fachbereichsleiter Jugend und Soziales), Christine Feiler, Bürgermeister Eberhard Siller, Marion Dreß (stv. Kreisvorsitzende Frauen Union Hof-Stadt), Jane Wurzel, Monika Weiss, Barbara Weber.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof