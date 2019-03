Für Literaturinteressierte bietet die Stadtbücherei Hof am Donnerstag, 21. März, eine Busfahrt zur Leipziger Buchmesse an. Die Abfahrt ist in Hof an der Freiheitshalle um 7:30 Uhr, voraussichtliche Ankunft um ca. 9:30 Uhr in Leipzig am Messegelände. Verbindlicher Rückreisetermin ist 17:30 Uhr ab Messegelände, Ankunft in Hof an der Freiheitshalle gegen 19:30 Uhr. Karten können bis zum Anmeldeschluss bis einschließlich 19. März in der Stadtbücherei Hof für 40,- ? erworben werden. Darin enthalten ist die Fahrt sowie der Eintritt zur Buchmesse. Die Besucher erwartet neben den Verlagsausstellungen an Neuerscheinungen als Besonderheit der Buchmesse in Leipzig eine Vielzahl an Autorenlesungen, eine großartig inszenierte Comic- und Manga-Ausstellung, die Leipziger Manga-Comic-Con, in einer speziellen Messehalle sowie zusätzlich die 25. Leipziger Antiquariatsmesse.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof